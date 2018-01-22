Житель Воркуты перечислил продавцу снегохода с «Авито» 426 тысяч рублей, но техники не дождался





В дежурную часть ОМВД России по г. Воркуте поступило заявление от местного жителя, 1958 года рождения, по факту хищения у него путем обмана 426 тысяч рублей. Как пояснил заявитель, в сети интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» он увидел информацию о продаже снегохода «Ямаха». Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Мужчины обсудили стоимость товара и сроки доставки техники.