Воркутинцы через голосование решат, какие благоустроить общественные территории в 2018-19 годах

Администрация Воркуты выносит на голосование воркутинцев перечень общественных территорий, которые, по мнению горожан, необходимо привести в порядок в первую очередь. Так, в список приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» попало десять адресов, из которых три объекта, набравшие наибольшее количество голосов в Интернете, будут выставлены на голосование 18 марта перед входом в отдельные избирательные участки.