В Воркуте из-за пурги отменили занятия младшим школьникам

По данным синоптиков Коми ЦГМС, 19 декабря в 13:00 температура воздуха в Воркуте -5°C, ветер западный 8 м/с, с порывами. Днем пошел снег, усилилась метель. Управлением по делам Гражданской обороны и Чрезвычайным ситуациям города Воркуты принято решение об отмене занятий для учащихся с 1 по 5 классы в 1-ую и 2-ую смену. Согласно прогноза Гидрометцентра России, в среду в Воркуте ожидается -6°С, облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 6 м/с.