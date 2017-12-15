Более 70 воркутинских школьников в этом году стали кадетами





Общегородское мероприятие посвящения в кадеты прошло в Воркуте 12 декабря и было приурочено ко Дню конституции. Участие в торжественной церемонии приняли почетные гости: глава города Юрий Долгих, руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев, начальник управления образования города Валентина Шукюрова, депутаты Госсовета РК и Совета города, командиры воинских частей, представители силовых структур и ведомств, Совета ветеранов Воркуты, духовенства и др.