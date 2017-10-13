В Воркуте женщина пыталась пронести в колонию сим-карты во время свидания с осужденным

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми, 6 октября в ИК-22 в Воркуте на длительное свидание к осужденному приехала женщина. В помещении младшего инспектора по предоставлению длительных свиданий перед личным досмотром, осмотром личных вещей и продуктов питания она была полностью ознакомлена с перечнем запрещённых предметов под роспись. Женщина заявила сотрудникам, что у нее нет перечисленных запрещенных предметов.