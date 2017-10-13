В Городском выставочном зале Воркуты открылась экспозиция картин союза художников Санкт-Петербурга

Выставка под названием «На страже Арктики» посвящена празднованию 50-летия отдельного Арктического Авиационного отряда ФСБ России и отдельного Арктического Пограничного отряда. Такой творческий подарок горожанам преподнесли сами виновники торжества. По словам, начальника пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району Игоря Константинова, делать подобные сюрпризы людям в дни празднования своих юбилеев добрая традиция.