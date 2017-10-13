Погода в Воркуте: в субботу — солнце, в воскресенье — снег с дождем!

Как сообщают синоптики Коми ЦГМС, на неделе вдали от циклонов погода в нашем регионе была относительно сухой и теплой. В Заполярье среднесуточная температура перешла к отрицательным значениям — началась метеорологическая зима. Но по данным метеорологических станций снежный покров там отсутствует. Не ожидается он и на Покров день: погодные условия в Воркуте попадут под влияние области повышенного атмосферного давления из Арктики.