В Воркуте полицейские задержали организатора наркопритона

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.Воркуте выявлен организатор наркопритона, расположенного в одной из квартир жилого дома. Когда полицейские пришли с проверкой, в доме находился хозяин жилища и его гости. Кроме того, в квартире были обнаружены и изъяты принадлежности, свидетельствующие о том, что в помещении изготавливали и употребляли наркотические средства: шприцы, марлевые тампоны, различные ингредиенты и т.д.