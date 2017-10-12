Мэрия Воркуты требует от подрядчиков вывозить строительный мусор с дворовых территорий Воргашора

12.10.2017   Воркута

11 октября в администрации города прошло совещание по проблеме вывоза строительного мусора с дворовых территорий Воргашора. Напомним, обеспокоенные жители начали присылать многочисленные фото стихийных свалок у окон и подъездов квартир, в которых недавно начались ремонтные работы – всего их 160. Согласно имеющейся информации некоторые участки, заваленные старой мебелью, дверьми, окнами никто не убирает вторую неделю.

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