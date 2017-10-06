Вице-премьер Правительства Коми Анатолий Князев предложил поставлять деликатесы из оленины в Чувашию





Первый заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации и Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Николай Федоров провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства Коми – министром сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолием Князевым.