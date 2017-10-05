В Воркуте работники железнодорожного вокзала не имели специальных пропусков

Воркутинской транспортной прокуратурой на железнодорожном вокзале станции Воркута проведена проверка исполнения законодательства о транспортной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. Установлено, что пропускной и внутриобъектовый режим на этом вокзале организован ненадлежащим образом (в частности, выдача постоянных и разовых пропусков в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами не производится).