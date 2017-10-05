Глава Коми Сергей Гапликов поздравляет учителей с профессиональным праздником!

«Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования! Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! Ваша профессия уникальна. Вы не только учите, воспитываете наших детей, зачастую вы проводите с ними гораздо больше времени, чем родители, помогаете мальчишкам и девчонкам узнать новое, раскрыть их таланты и способности, найти свой путь в жизни, стать настоящими патриотами своей Родины. В ваших руках будущее нашей страны.