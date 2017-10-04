В четверг руководитель СУ СКР по Республике Коми Андрей Исаев проведет прием граждан в Воркуте

05 октября 2017 года с 10 до 11 часов руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми Андрей Николаевич Исаев будет осуществлять с использованием видеосвязи личный прием граждан в следственном отделе по г.Воркута по адресу: ул.Парковая, д.31«б». Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(82151) 3-12-56 до 18 часов 04 октября 2017 года.