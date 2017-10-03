В Воркуте жильцы благоустроенного в рамках федерального проекта двора вышли на первый субботник

В воркутинских дворах завершаются работы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 4 октября будет закончено асфальтирование отдельных участков, завершена покраска фасадов жилых домов. В ближайшие дни будет вестись финальный монтаж детских площадок, и как только транспортная компания поставит ограждение, начнется установка мягкого покрытия, которое поступило в Воркуту около месяц назад.