17 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

Как сообщает пресс-служба Министерства образования РФ, 17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями. В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).