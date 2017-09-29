Вниманию получателей государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов!

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте информирует, что для получения (переоформления) патента для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Республики Коми иностранным гражданином в качестве документа, обеспечивающего оказание ему первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме на территории Республики Коми,