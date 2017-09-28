Дмитрий Медведев распорядился выделить 1,3 млрд рублей на спасение АО «Интауголь»

Как сообщает сегодня пресс-служба Главы Республики Коми, для стабилизации работы шахты АО «Интауголь» в 2018–2019 годах планируется выделить до 1,3 млрд рублей. Соответствующее поручение федеральным Минэнерго и Минфину дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Напомним, о ситуации, сложившейся на предприятии, Глава Республики Коми Сергей Гапликов докладывал Дмитрию Медведеву в июне этого года.