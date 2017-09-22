В выходные дни на участке транспортной развязки «Стахановское движение» будет перекрыто движение!

Как сообщает пресс-служба Администрации г.Воркуты, в связи с работами по капитальному ремонту железнодорожного переезда №11 по улице Лермонтова, с 09 часов утра 23 сентября 2017 года до 17 часов 00 минут 24 сентября 2017 года будет перекрыто дорожное движение на участке от транспортной развязки «Стахановское движение» до дома № 25 по улице Лермонтова. Автовладельцев просят заранее выбирать маршруты объезда.