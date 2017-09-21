Информация для владельцев гражданского огнестрельного оружия! Изменения в размере оплаты госпошлины!

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по г. Воркуте) Управления Росгвардии по Республике Коми обращается к гражданам-владельцам гражданского огнестрельного оружия и сообщает, что согласно Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения!