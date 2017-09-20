В Воркуте перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший своего родного брата

Следственным отделом по г.Воркута СУ СКР по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении до смерти 58-летнего брата. По данным следствия, в июне 2017 года в квартире дома по бульвару Пищевиков между братьями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой младший нанес старшему многочисленные удары руками по голове и телу.