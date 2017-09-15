В Воркуте полицейские проведут рейды по взысканию неоплаченных административных штрафов

ОМВД России по г. Воркуте информирует о том, в период времени с 18.09.2017 по 24.09.2017 на территории г. Воркуты будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Штраф», направленное на взыскание неоплаченных административных штрафов в установленный законом срок. Целью указанного мероприятия является - исполнение постановлений должностных лиц органов внутренних дел о наложении административного штрафа.