Информация о подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по г. Воркуте) Центра лицензионно-разрешительной работы управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Коми информирует о том, что через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде можно подать заявление на государственную услугу в области оборота оружия и частной охранной деятельности (www.gosuslugi.ru).