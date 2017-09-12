Роман Гарафутдинов из Воркуты завоевал медали на Всероссийских юношеских Играх боевых искусств

Как сообщил старший тренер сборной Республики Коми по тхэквондо ИТФ Максим Старцев, состязания проходят с 4 по 17 сентября в Анапе. В них участвуют бюолее 5000 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют Николай Карпов, Роман Гарафутдинов (МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Воркуты, тренер Софья Тарьянова) и Дарья Жудикова (Детско-юношеская спортивная школа №5 Сыктывкара, тренер Максим Старцев).