Сергей Гапликов: «Самая важная задача всех уровней власти — слышать каждого жителя республики»

Глава Республики Коми обсудил с Председателем Государственного Совета Республики Коми Надеждой Дорофеевой повестку осенней сессии. В ходе рабочей встречи руководитель региона обратил особое внимание на ряд законопроектов, касающихся вопросов здравоохранения, финансовой поддержки муниципалитетов, реализации избирательного права граждан. Всего на рассмотрение в Госсовет республики на сегодняшний день внесено 17 законопроектов.