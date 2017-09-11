Общероссийский народный фронт в Коми требует сохранить библиотеки в Воркуте

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми выступили против сокращения библиотек в Воркуте. После обращения общественников к муниципальным и региональным властям ранее принятый план оптимизации изменен – на сегодня сохраняются Центральная детско-юношеская библиотека, детская библиотека-филиал №2 и библиотека в поселке Северный. Об этом Народному фронту сообщили в министерстве культуры, туризма и архивного дела республики.