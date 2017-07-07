В предстоящие выходные дни в Воркуте ожидается теплая солнечная погода

Как сообщают синоптики Коми ЦГМС, на проходящей неделе северные и центральные районы республики оставались под влиянием области повышенного атмосферного давления. Наблюдалась теплая и сухая погода. Местами воздух прогревался до 26°C. Метеорологи заявляют, что по-летнему тепло останется и в предстоящие выходные. Согласно прогноза Гидрометцентра России, в ночные часы преобладающая температура воздуха в Воркуте составит +9...+10°C, в дневные +21...+23°C.