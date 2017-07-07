Абитуриенты из Коми хотят заселиться в общежитие, где есть бесплатный Интернет и современная мебель

Среди выпускников школ республики Коми студенты-социологи из Уральского федерального университета провели опрос с целью выяснить, чего ждут от общежитий будущие абитуриенты, которые собираются учиться в другом городе. «Эти ребята пока еще не видели общежития тех учебных заведений, куда собрались, поэтому было интересно узнать их взгляд на студенческую жизнь, - рассказывает один из авторов исследования.