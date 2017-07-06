Информация о продаже социальных проездных билетов на август 2017 года

Как сообщает ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты», продажа социальных проездных билетов на август 2017 года будет проходить: 26 июля по адресу: п. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 26 (в здании Дома культуры) – с 10:00 до 14:00 час.; по адресам: ООО «ТК «Центральный дом быта», ул. Ленина, д. 49, 2 этаж – 27, 28 и 31 июля с 10:00 до 16:00 час.; пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 и пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – 27, 28 и 31 июля с 12:00 до 16:00 час.