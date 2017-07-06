Игорь Гурьев проверил ход ведения работ по благоустройству дворовых территорий и покраске фасадов

6 июля руководитель администрации Игорь Гурьев совместно с журналистами посетил дворовые территории, где в рамках проекта «Комфортная среда» ведутся работы по благоустройству, а также обновлению фасадов жилых зданий вдоль центральной улицы Ленина (от дома №28 до №42 и дома №27 до №35). Так, помимо установки бордюрного камня и асфальтирования, готовятся площадки для установки четырех детских игровых комплексов.