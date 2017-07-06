В Воркуте полицейские проводят проверки, направленные на розыск похищенных велосипедов





С наступлением летнего периода в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте все чаще стали обращаться граждане с заявлениями о кражах велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступлений является, как правило, безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества. Зачастую потерпевшие не заботятся о своем двухколесном транспортном средстве, оставляя его во дворах, подъездах домов, около магазинов без присмотра.