В Воркуте полицейские проводят проверки, направленные на розыск похищенных велосипедов

06.07.2017   Воркута


С наступлением летнего периода в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте все чаще стали обращаться граждане с заявлениями о кражах велосипедов. Основной причиной совершения данного вида преступлений является, как правило, безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества. Зачастую потерпевшие не заботятся о своем двухколесном транспортном средстве, оставляя его во дворах, подъездах домов, около магазинов без присмотра.

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