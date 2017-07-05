Мэр Воркуты Игорь Гурьев раскритиковал работу подчиненных ответственных за блок ЖКХ

4 июля Игорь Гурьев провел планерку, на которой раскритиковал работу чиновников ответственных за жилищно-коммунальные вопросы и благоустройство. Так, недовольство мэра вызвала слабая работа заместителя Вячеслава Гущина в области организации уборки городских и поселковых дворов и улиц, недостаточные темпы работ по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Комфортная среда» и отсутствие должного контроля над работой подрядчиков.