В Воркуте сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении нескольких краж

В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте обратился 39-летний местный житель с заявлением о том, что у него из кармана брюк похищены денежные средства в сумме 5000 рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что к краже причастна одна из дам, гостивших в квартире друга потерпевшего. Знакомые отдыхали и распивали спиртные напитки по месту жительства общего товарища.