В Воркуте в рамках мероприятия «МОRОШКА OPEN AIR» организуют «блошиный рынок»

15 июля в субботу в Воркуте (с 14 до 21 часа) пройдет танцевальная уличная вечеринка под названием "МОRОШКА OPEN AIR". В рамках торговой ярмарки отдельное место на площади будет выделено под «блошиный рынок». На этом месте, на асфальте будут организованы торговые места, где каждый может выставить что-нибудь на продажу. Например, книги, старые вещи, значки, собственные поделки, сувенирную продукцию, предметы домашнего обихода и т.д..