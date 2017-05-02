Воркутинские полицейские провели в образовательных учреждениях города беседы о вреде наркомании

Участие в межведомственной комплексной операции «Дети России» приняли так же члены Общественного совета при ОМВД России по г.Воркуте, социальные педагоги образовательных учреждений, а так же врачи - наркологи ГБУЗ РК ВПБ. В рамках операции сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и делам несовершеннолетних посетили ряд образовательных учреждений города с лекциями на тему распространения наркомании среди несовершеннолетних.