На воркутинском полигоне ТКО продолжаются мероприятия по предупреждению задымления территории города

Работы, на которых задействовано несколько единиц техники, в том числе бульдозер и экскаватор, ведутся ежедневно. Работники предприятия полностью контролируют ситуацию и стараются не допустить массового выхода дыма – завозится грунт и снег, производится подсыпка, так как горение и тление внутри тела полигона продолжается. Помощь в проведении мероприятий активно оказывают администрация муниципалитета, компания «Воркутауголь», ООО «ТТТ» и ряд других предприятий города.