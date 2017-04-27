Воркута готовится к вступлению в ТОСЭР

26 апреля Воркуту посетили линейный менеджер Фонда поддержки моногородов Анна Демченко, которая является кураторам нашего города, и начальник управления по работе с монотерриториями и взаимодействию с институтами развития Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Игорь Некрасов. Совместно с руководством муниципалитета, начальниками управлений администрации города и представителями бизнес-структур они обсудили программу комплексного развития Воркуты.