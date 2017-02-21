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Воркутинские спортсмены завоевали «серебро» на Первенстве Коми по самбо среди юношей и девочек

21.02.2017   Воркута

В Усинске завершилось Первенство Республики Коми по самбо среди юношей и девочек 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., отборочный этап на Международный юношеский турнир «ПОБЕДА»2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. В соревнованиях приняли участие 194 спортсмена из Усинска, Воркуты, Ухты, Печоры, Микуни, Емвы, Сыктывкара и Объячево. Среди юношей и девочек 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р. в командном зачете победу одержали хозяева турнира.

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