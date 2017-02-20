Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на изменения в правилах дорожного движения

В целях сокращения времени оформления документов о ДТП, освобождения проезжей части от поврежденных транспортных средств постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2014 г. № 907 «О внесении изменений в ПДД, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090», вступившего в законную силу с 01.07.2015, конкретизированы действия участников ДТП на месте происшествия, в том числе по фиксации обстановки средствами фотосъемки, видеозаписи и освобождению проезжей части.