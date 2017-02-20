Сергей Гапликов распорядился уменьшить размер предполагаемого увеличения взносов за капремонт в Коми

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова, Правительство региона уменьшило ранее предлагаемый размер взноса. Соответствующее постановление Правительства Республики Коми вступает в силу с 1 марта 2017 года. В результате индексации минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми изменится от 9 до 12 копеек за квадратный метр.