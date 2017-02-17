В Воркуте осудили мошенника, завладевшего деньгами пенсионерки, у которой умер супруг





Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РК, воркутинец, отбывая наказание в лечебном исправительном учреждении № 8 УФСИН России по Архангельской области, решил незаконно заработать на доверчивости известной ему пенсионерки, у которой в Воркуте скончался супруг. Поскольку сама женщина в тот момент находилась за пределами заполярного города, то она поверила злоумышленнику, который представился работником морга и потребовал оплатить услуги по хранению тела умершего.