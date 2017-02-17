Устанавливать коллективные приборы учета обязаны ресурсоснабжающие организации

Несколько дней назад в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявили о том, что с 1 января текущего года жильцы домов, в которых не установлены общедомовые (коллективные) приборы учета отопления, будут платить за эту услугу, с учетом повышающего коэффициента, на 50 процентов больше. Возрастет и норматив потребления горячего водоснабжения в квартирах, необорудованных индивидуальными приборами учета – его увеличат на повышающий коэффициент 1,5.