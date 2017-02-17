Житель Воркуты вместо заказанного мобильного телефона получил по почте крем-маску для лица

За помощью к правоохранителям ОМВД России по городу Воркуте обратился 45-летний воркутинец с заявлением о том, что при интернет-заказе мобильного устройства получил другой товар. Мужчина пояснил правоохранителям, что на интернет-сайте «www.Lucky- SaLes.ru» увидел информацию о продаже сотового телефона модели «Самсунг». Он связался с так называемым продавцом и узнал, что мобильный телефон тот готов продать за сумму чуть более 4000 рублей.