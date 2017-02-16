На жителя Воркуты, избившего врача «скорой помощи» в Ярославле, возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ярославской области, 23-летнему воркутинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ в редакции ФЗ от 07.02.2017 N 8-ФЗ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений). Уголовное дело возбуждено по указанию руководства СК РФ по материалам СМИ, вызвавшим широкий общественный резонанс.