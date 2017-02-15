Обращение Главы Коми в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

«Уважаемые жители Республики Коми! 15 февраля мы вспоминаем воинов-интернационалистов, не вернувшихся с Афганской войны, погибших в боевых конфликтах во Вьетнаме, Анголе, Египте, Сирии и других странах. И сегодня наши соотечественники героически выполняют боевые задания за пределами России, не щадя своей жизни. Наш долг помнить всех, кто остался верен присяге, кто с оружием в руках боролся за мир на чужой земле.