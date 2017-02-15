Информация о комплектовании образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД РФ

Отделение по работе с личным составом отдела МВД России по г. Воркуте проводит набор кандидатов на учебу в образовательные организации высшего образования системы МВД России на 2017 год по очной форме обучения. Работа проводится с лицами из числа граждан Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющими среднее общее образование, выпускниками 11 классов, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в ОВД.