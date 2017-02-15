В бюджете Коми выделены средства на опережающее обучение работников компании «Воркутауголь»

По поручению Главы Республики Коми в бюджете региона предусмотрены средства на опережающее обучение работников АО «Воркутауголь». Об этом вчера, 14 февраля, на рабочем совещании «Социально-экономическое развитие МО ГО «Воркута» при заместителе полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Анастасии Кузнецовой сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин.