Четверо воркутинцев предстанут перед судом за организацию подпольных игровых клубов

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Коми, в Воркуте завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя и трех его приятелей, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. По версии следствия, в ноябре 2014 года 25-летний воркутинец привлек трех своих знакомых к организации незаконной деятельности по проведению азартных игр.