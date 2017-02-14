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Четверо воркутинцев предстанут перед судом за организацию подпольных игровых клубов

14.02.2017   Воркута

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Коми, в Воркуте завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя и трех его приятелей, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. По версии следствия, в ноябре 2014 года 25-летний воркутинец привлек трех своих знакомых к организации незаконной деятельности по проведению азартных игр.

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