Игорь Гурьев посетил ОО «Женщины Воркуты» и привез мягкие игрушки для детей из малоимущих семей

Руководитель администрации города Игорь Гурьев посетил офис общественной организации «Женщины Воркуты», привезя с собой много детских игрушек для детей из неполных и малоимущих семей. Общественники в рамках благотворительной акции «Доброе рядом» принимают также книги, одежду, обувь и даже продукты долгого хранения. – У меня трое детей, – рассказал Игорь Гурьев председателю общественной организации Наталье Пикиной.