Вниманию жителей поселков Воргашор, Комсомольский и Заполярный





ОМВД России по г. Воркуте доводит до сведения жителей поселков Воргашор, Комсомольский и Заполярный, что по улице Энтузиастов, дом №26 «А», вход со стороны СОШ №14, находится опорный участковый пункт полиции ОМВД России по г. Воркуте. Время приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Воркуте: ВТОРНИК с 16-00 до 17-00, ПЯТНИЦА с 19-00 до 20-00, СУББОТА с 12-00 до 14-00. Прием граждан поселка Заполярный также осуществляется по указанному адресу.