В Воркуте вахтовка «Урал» вылетела в кювет









Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Республике Коми, 11 февраля 2017 года, около 8 часов утра, водитель грузовика "Урал", двигаясь по технологической дороге со стороны вентиляционного шурфа № 3 в сторону вентиляционного шурфа № 2, на пятом километре, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в кювет.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники и 2 человека личного состава 31-ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РК». Обстоятельства происшествия выясняются.





























Информация и фото пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Коми и МЧС по РК



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